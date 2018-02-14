У Києві може з'явитися сквер імені Василя Сліпака

Земельна комісія Київради підтримала проект рішення про облаштування скверу на честь загиблого в зоні АТО українського оперного співака Василя Сліпака на Андріївському узвозі. Про це повідомив депутат Київської міськради Юрій Сиротюк у Facebook.

«Скверу Василя Сліпака бути. Земельна комісія Київради одностайно підтримала свободівський проект рішення про надання (статусу) скверу земельній ділянці на Андріївському узвозі, 33/6. Цей сквер носитиме ім’я Героя України Василя Сліпака «Міфа», – написав він.

За словами Сиротюка, екологічна комісія Київради даний проект рішення відхилила.

«Насправді боротьба йде між тим, чи в тому місці буде аварійний виїзд торгівельного комплексу одного донецько-татарського олігарха чи місце пам’яті Герою України Василю Сліпаку – «Міфу». Переконаний, що громада переможе!», – додав він.

Зазначений проект рішення мають підтримати депутати на засіданні Київради.

Як відомо, львівський оперний співак Василь Сліпак, який служив у ДУК «Правий сектор», загинув від кулі снайпера на Донбасі в районі Луганського 29 червня 2016 року.

8 лютого в український прокат вийшла стрічка «МІФ» про Василя Сліпака, який довго жив і виступав у Франції. Під час Євромайдану він волонтерив у Парижі, а потім подався воювати на Донбас, де загинув.

Українська правда