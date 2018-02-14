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На початку Городоцької спалахнув підвал

Катерина Родак

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Учора, 13 лютого, близько 18.40 год. у Львові на вулиці Городоцькій трапилась пожежа у підвалі.

 

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі ДСНС Львівщини, пожежа виникла в підвалі трьохповерхового житлового будинку.

«До місця виклику оперативно виїхало пожежно-рятувальне відділення 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини Львова та приступили до ліквідації пожежі. О 19:16 пожежу вдалось локалізувати, та о 19:19 повністю ліквідувати»,  -повідомили пожежники.

Рятувальники повідомили, що під час пожежі згоріло сміття. Попередня імовірна версія виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Фото: Варта-1

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