Для мандрівників Львівщиною цьогоріч планують розробити мобільний додаток

Мобільний додаток із шляхами активного туризму в режимі офлайн планують розробити цьогоріч для мандрівників Львівщиною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Цей додаток буде спрямований для активного екологічного відпочинку з мережею туристичних шляхів із пропозиціями відвідин туристичних об’єктів і корисною туристичною інформацією», – розповіла начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

Також в планах напрацювання проекту «Туристична зупинка», байк-парку на горі Погар для екстримальних велотуристів, розробка карти мережі шляхів активного туризму та велодоріжок області, карти з пропозиціями для інвесторів під кемпінги та реалізація проекту «Туристичний барометр Львівщини».