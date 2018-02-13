Як на Львівщині відзначать Китайський Новий рік. Програма заходів

На Львівщині 15 – 18 лютого уже всьоме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Подія охопить площу Ринок, де знаходитиметься головна сцена та відбуватиметься основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих «живих» драконів, лазерне шоу, online-трансляція, на великому екрані, з найбільших міст Китайської народної республіки.

Подія відбувається за підтримки посольства КНР в Україні та Міністерства культури КНР.

Також, передбачається встановлення символу Китайського Нового Року – жовтої собаки на площі перед Львівською оперою та Всеукраїнського рекорду на найбільший ієрогліф.

Усі бажаючі зможуть скуштувати китайську традиційну їжу.

Спеціально до цієї події Львівська національна опера покаже виставу «Лускунчик», присвячену святкуванню Китайського Нового Року в Україні. А, в Новорічну ніч, за китайським календарем, у найбільшому нічному клубі міста – Malevich, відбудеться наймасштабніша вечірка у китайському стилі.

З детальною програмою святкувань можна ознайомитися тут.