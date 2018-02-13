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Весною в Україні зростуть ціни на залізничні квитки

Катерина Родак

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«Укрзалізниця» у  квітні на 10% підвищить ціни на квитки для пасажирів. Про це повідомив директор з економіки та фінансів компанії Андрій Рязанцев, інформує ЦТС.

 

За його словами, перший етап зростання цін на квитки в потягах на 10% планується орієнтовно з 1 квітня.

«Отримані кошти спрямуємо на розвиток пасажирської інфраструктури. Зараз ми закуповуємо пасажирські вагони, які виробляє національний виробник. Досить швидкими темпами здійснюється модернізація вагонів, інвестуємо в ремонт рухомого складу”, – розповів Рязанцев.

За його словами, гроші, отримані «Укрзалізницею» в результаті підвищення тарифів, підуть на спеціальний інвестиційний рахунок, за рахунок якого буде забезпечуватися підвищення якості пасажирських перевезень.

За словами Рязанцева, востаннє «Укрзалізниця»  підвищувала тарифи на пасажирські перевезення ще у 2014 році.

«Відтоді індекс споживчих цін зріс мінімум на 60-70%, у 4-6 разів збільшилася вартість комунальних та інших послуг. За всією номенклатурою товарів, які потрібні залізниці, істотно зросли ціни», – констатує він.

При цьому, наголошує чиновник, вартість квитків на потяги все одно залишиться конкурентною в порівнянні з автобусними перевезеннями.

Як відомо, загалом «Укрзалізниця» планує підвищити вартість пасажирських перевезень на 20% цього року.

 

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