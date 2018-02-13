Новий графік ЛКП «Лев»: щодня інший район

З лютого 2018 року ловці ЛКП «Лев» змінили графік роботи і відтепер у кожен день тижня обслуговують конкретний район. Винятками є лише невідкладні події.

Як повідомляє підприємство у Facebook, з лютого вилов тварин здійснюється за таким графіком:

– понеділок – Галицький

– вівторок – Сихівський

– середа – Франківський

– четвер – Шевченківський

– п’ятниця – Галицький

– субота – Залізничний

– неділя – Личаківський

Термінові з’їзди з маршруту можливі лише у випадку ургентної ситуації:

– У разі укусу мешканців собакою без супроводу господаря. В цій ситуації потрібно невідкладно здійснити виклик працівників ЛКП «Лев» за номером 068 535 4545, аби постраждалий зміг безпосередньо вказати на тварину, яка здійснила укус. Це важливо для ідентифікації тварини та перетримки її упродовж 10 днів у карантині для виключення ризику зараження сказом.

– Травмована тварина. У разі, якщо мешканці виявили травмовану тварину на вулиці, і в клініці «Лева» є вільні місця на стаціонарі для лікування цієї тварини, ловці прибудуть для того, аби забрати чотирилапого на підприємство і надати необхідну ветеринарну допомогу. Якщо ж місця немає, ми рекомендуватимемо доставити тварину у найближчу ветеринарну клініку.

– Вагітна або тічкуюча самка. Це третя причина для ургентного виїзду за викликом для працівників ЛКП «Лев», аби уникнути збільшення кількості безпритульних тварин на вулицях нашого міста.

ЛКП «Лев» розташоване на вул. Промисловій, 56, працює щодня без вихідних з 8:00 до 20:00; тел.: 068 535 4545.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» незабаром почне будувати крематорій та цвинтар для тварин, а також стане цілодобовим.