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Наступного тижня у Львові відкриють пам’ятник Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку

Юлія Шпак

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У наступний вівторок, 20 лютого, о 12.00 у внутрішньому подвір’ї географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Дорошенка, 41) відбудеться урочисте відкриття пам’ятника Герою України, Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку. Про це повідомляє прес-служба Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

«Студент географічного факультету Львівського університету Ігор Костенко загинув 20 лютого 2014 року під час протистояння в центрі Києва. Його тіло знайшли біля Жовтневого палацу на вулиці Інститутській. Раніше в Університеті на честь Героя створили меморіальну аудиторію», – йдеться у повідомленні.

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