Львів’янин став переможцем юнацького чемпіонату України з шахів

Днями у Чернівцях завершився чемпіонат України з шахів серед юнаків та дівчат віком до 14 років (класичні шахи, швидка та блискавична гра). Львів’янин Андрій Придун став переможцем цим змагань. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У змаганнях з класичних шахів змагалося 12 найсильніших юних шахістів України. Представник Львівщини Андрій Придун виборов перше місце.

Вихованець львівської ДЮСШ «Дебют» (тренер Антон Ромашов) посів також друге призове місце в швидких шахах (51 учасник) та фінішував п’ятим в блискавичній грі (40 учасників).