Львів'ян запрошують в обласну бібліотеку для юнацтва на День дарування книг

Завтра,14 лютого, у Міжнародний день дарування книг, з 13:00 год в абонементі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок, 9) усі охочі зможуть поспілкування із «зірковими» бібліотекарями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цього дня обслуговувати читачів у відділі абонементу будуть «зіркові» бібліотекарі: шоумен – Володимир Перерва, тележурналіст – Тарас Гаврик, директор театру ім. Л.Курбаса – Тарас Береза, письменниця – Галина Вдовиченко.

Зазначимо, Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур. Вона спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.

Мета Міжнародного дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу – бібліотеці, другу, членам родини.

Вважається, що у цей день мають об’єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто захочує любов до читання.