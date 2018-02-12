Вночі 14 лютого у Львівській опері звучатимуть мелодії кохання

У Львівському оперному театрі імені Соломії Крушельницької у День закоханих – 14 лютого відбудеться дві романтичні вистави.

Як повідомили Львівському порталу у прес-службі театру, 14 лютого о 18. 00 год. у Львівську оперу можна буде піти на комічну оперу «Любовний напій» Г.Доніцетті – це нехитромудра любовна історія простодушного Неморіно, переконаного в магічній властивості еліксиру кохання, який виявляється … звичайним вином.

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О 21.30 в Опері покажуть прем’єру концерту «Серенада кохання» у Музичному салоні Дзеркальної зали, в якому прозвучать романтичні мелодії кохання у виконанні найкращих солістів опери нашого театру під супровід оркестру «Львівська Камерата» .

Квитки – тут: https://widget.kontramarka.ua/…/widg…/widget/event/100060253