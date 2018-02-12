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У Стрию затримали двох зловмисників, що понищили пам'ятник Тарасові Шевченку

Олександр Косик

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Правоохоронці встановили осіб, причетних до нищення пам’ятника Шевченкові у Стрию. Двоє раніше судимих місцевих мешканців відбили голову у скульптури та викрали її. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, повідомлення про те, що у міському парку невідомі особи відбили елемент від пам’ятника Шевченкові у Стрийський відділ поліції надійшло 11 лютого о 13.40. Правоохоронці, які працювали на місці події встановили, що від скульптури зловмисники відбили голову та викрали її.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.298 (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 лютого, під час оперативних заходів дільничні офіцери поліції спільно з працівниками кримінальної поліції встановили причетних до злочину осіб.

«Ними виявились двоє раніше судимих місцевих мешканців, віком 24 та 26 років. Пам’ятник зловмисники понищили щоб мідь, якою була покрита скульптура здати на металобрухт», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам міри запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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