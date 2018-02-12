У «Сколівських Бескидах» побільшало зубрів

У Національному заповіднику «Сколівські Бескиди» провели облік тваринного світу. Відтак, було помічено збільшення чисельності зубрів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Для обліку в кожному лісництві були сформовані бригади з числа працівників служби охорони ПЗФ під керівництвом лісничих та працівників апарату парку. Бригади застосовували маршрутний облік звірів по слідах на снігу, метод картування слідів та анкетно-опитовий метод. На основі первинних матеріалів опрацювали зведені відомості чисельності фауни по лісництвах, дільницях та по установі в загальному.

У цьому році по парку зафіксовано 414 особин оленя благородного, 411 особин козулі та 112 кабана. З хутрових звірів обліковано 18 особин вовка, 46 особин лисиці, 268 куниці тощо.

Особливу увагу звертали на чисельність червонокнижних рідкісних та зникаючих видів. Є збільшення чисельності зубра – 33 особини, обліковано 27 особин ведмедя бурого, 23 особини рисі та 10 особин кота лісового.