У Львові на чоловіка впала бурулька. Потерпілий у лікарні

На вул. Карбишева, 9 бурулька впала на чоловіка. Потерпілий госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Стан потерпілого середньої важкості.

Представники Сихівської адміністрації виїхали на місце події. За попереднім оглядом території встановлено, що на місці, де ходять люди, буруль нема. Обстеження території продовжують.

«З боку входу у під’їзди будинку бурульок нема, їх працівники ЛКП збила давніше. З тильної сторони будинку, де розташовані комерційні приміщення — кафе, магазини, є місце, де частково звисають бурулі», — уточнили у Сихівській РА.

Причини події з’ясовують.