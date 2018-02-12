Львівські піцайоли поїдуть на Чемпіонат світу з піци

Україна вперше буде представлена на Чемпіонаті світу з піци. Вже в квітні кращі Pizza Masters України, серед яких є й майстри зі Львова, відправляться в Парму (Італія), щоб випробувати свої сили. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Професія піца-майстра в нашій країні має коріння в мережі Pizza Celentano, саме тут і саме у Львові піца «полетіла». Pizza Masters, готуючи піцу, розтягують тісто в повітрі і виконують складні акробатичні трюки. Зараз ресторанних брендів, які готують таким чином піцу, в Україні побільшало і вже минулого року у листопаді у Львові відбувся Перший відкритий Чемпіонат України з піци: Pizza Fest 2017. Тут і утворилася національна збірна, до якої увійшло 9 кращих Pizza Masters з 35 учасників змагання», – розповідають організатори.

До збірної увійшли піцайоло з ресторанів Positano, Silpo Resto, Pizza Celentano, Vino e Cecina та Smaki-Maki. Зараз хлопців тренує до World Pizza Championship Даніло Пагано – чемпіон світу та інструктор з піца-акробатики і класичної піци. До того ж Даніло Пагано судив Чемпіонат світу з піци протягом 15-ти років.

Українські Pizza Masters виступатимуть в 6 категоріях: неаполітанська піца (дров’яна піч), класична піца, піца в дуеті (авторська піца, яку готує Pizza Master та шеф-кухар), найбільша розтяжка, найшвидша розтяжка та індивідуальний фрістайл. Усе, окрім піци в дуеті, вони випробували вже на Чемпіонаті України, але зараз відточують майстерність разом з наставником з Італії, щоб досягти вищого рівня з технічної точки зору.

Довідка

Традиційний World Pizza Championship вже в 26-те відбудеться 9-11 квітня 2018 року у місті Парма, Італія. У чемпіонаті братимуть участь понад 1000 учасників із 40 країн світу.