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Львів’ян запрошують на виставку абстрактного живопису від Миколи Курилюка

Омелян Шевчук

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У галереї Львівської національної академії мистецтв (вул. Кубійовича, 35б) відбудеться відкриття першої персональної виставки абстрактного живопису молодого художника, студента 5-го курсу кафедри реставрації творів мистецтва Миколи Курилюка «Зміст». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Проект «Зміст» відображає постійні пошуки смислів як митця, так і глядача; індивідуальне бачення найважливіших емоцій та актуальних тем.

Автор на інтуїтивному-емоційному рівні доносить до глядача свої внутрішні інспірації і в той самий час залишає простір для кожного, дає можливість індивідуально розуміти та трактувати побачене, віднайти власні «змісти». В цій експозиції кожен зможе знайти для себе щось важливе, складне, суперечливе, але в будь-якому випадку цікаве.

Як зазначає сам автор: «Я збираю враження, емоції та енергію і відображаю це на полотні…».

Довідково: Курилюк Микола Іванович народився 23 червня 1994 року у селі Джурів, Івано-Франківської області. Приймав участь у численних групових виставках, інтердисциплінарних пленерах, в тому числі й закордонних. Твори зберігаються у приватних колекціях  США, КНР, Великої Британії, Іспанії та ОАЕ.

Відкриття виставки відбудеться 14 лютого о 16.00. Роботи митця можна подивитися до

до 3 березня.

Години роботи галереї ЛНАМ:  понеділок – п’ятниця,  10:00 –  17:00

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