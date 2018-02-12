Для школярів початкових класів у Львові хочуть впровадити обов'язкові уроки з баскетболу

У місті планують введення обов’язкового уроку баскетболу для учнів початкових класів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської федерації баскетболу.

Відбудеться це шляхом додавання ще одного, третього, заняття на тиждень. Останнім з рішень було створення спортивного класу у Львові, який, перш за все, допоможе талановитим спортсменам з області здобувати необхідні навички та хорошу школу для подальших виступів.

Також на засіданні баскетбольної громадськості Львівщини було розглянуто кілька питань, серед яких – створення ще однієї вікової групи (2007-2008 р.н.) у шкільній баскетбольній лізі. Також було обговорене питання про створення збірних Львівської області у всіх можливих вікових групах для участі в змаганнях всеукраїнського рівня.