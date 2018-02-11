У Львові «на гарячому» впіймали двох злодіїв-іноземців, які «хазяйнували» у квартирі, поки спав власник

У Львові патрульні затримали «по гарячих слідах» підозрюваних у квартирній крадіжці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Так, вчора близько 19 години патрульні 4 батальйону почули в радіоефірі про проникнення невідомих у квартиру на вулиці Княгині Ольги. Мешканці будинку побачили, як двоє підозрілих чоловіків проникли у квартиру сусіда.

Прибувши на місце події, там були вже працівники поліції охорони. Вони повідомили, що дві особи і надалі перебувають в квартирі на першому поверсі.

«Піший екіпаж розділився – частина зайшла у під’їзд, а ще частина залишилася біля вікон цієї квартири. Раптом один з патрульних побачив чоловіка, який був схожий за описами заявників та на вимогу зупинитися почав втікати. Поліцейський почав переслідування, його крики «Стій» почув інший екіпаж і продовжив переслідування. Чоловіка затримали. Раніше згаданий патрульний помітив ще одного чоловіка на зупинці громадського транспорту, який був схожий на другого розшукуваного. Інспектор провів дану особу до місця події для встановлення обставин», – поінформували у патрульній поліції.

Двоє затриманих виявилися іноземцями. Вони вже неодноразово попадали у поле зору правоохоронців. На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції.

При поверхневій перевірці в одного із затриманих виявили золоті прикраси. Поруч лежав телефон, який скинув втікач. Правоохоронці з’ясували, що затримані чоловіки передзвонювалися між собою. Власник, який на момент проникнення спав в квартирі, повідомив, що вкрали також гроші. Справою займаються слідчі.