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Погода у Львові на понеділок: без опадів, температура близько 0°

Дарина Смеречанська

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Завтра Львові не очікується опадів, температура вночі – 6-8° морозу, вдень – близько 0°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

 

Так, 12 лютого у Львові без істотних опадів. Температура вночі 6-8° морозу, вдень близько 0°.

Загалом в Україні у південній частині, східних та Дніпропетровській областях очікується сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, пориви північно-східного вітру 15-20 м/с. На решті території місцями невеликий сніг; вітер переважно північно-східний, помірний.
На дорогах країни місцями ожеледиця. Температура вночі 2-7° морозу, у прикарпатських областях 7-12° морозу; вдень (у південній частині також і вночі) від 2° морозу до 3° тепла.

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