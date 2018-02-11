Організатори Олімпіади підтвердили, що під час церемонії відкриття відбулася кібератака

Організатори зимових Олімпійських ігор у південнокорейському Пхьончхані у неділю, 11 лютого, підтвердили кібератаку на теле- та інтернет-ресурси Олімпіади під час церемонії відкриття спортивної події у п’ятницю, 9 лютого. Проте розкривати, хто несе за неї відповідальність, у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) відмовились. Про це повідомляє DW.

“Підтримання безпечних операцій є нашою ціллю”, – зазначив речник МОК Марк Адамс, слова якого наводить агенція Reuters. За словами представника МОК, вони не збираються коментувати цю проблему, з якою вони впоралися. При цьому Адамс запевнив, що системи МОК перебувають у безпеці.

Представник оргкомітету Олімпіади в Пхьончхані також запевнив, що всі проблеми були вирішені ще в суботу вранці. “Ми знаємо причину проблеми, але такі проблеми часто виникають під час Ігор. Ми вирішили з МОК, що ми не збираємося розкривати джерело (кібератаки. – Ред.)”, – зазначив представник оргкомітету.

Раніше організатори змагань повідомляли, що розслідують обставини кібератаки на сайт Ігор та систему Wi-Fi незадовго до церемонії відкриття. За їхніми словами, невідомий зламав сервери менше ніж за годину до початку церемонії відкриття. Унаслідок цього не працювало, зокрема, й телебачення у головному прес-центрі. Після цього службовці закрили сервери, щоб запобігти подальшому пошкодженню, тому сайт Олімпійських ігор-2018 певний час не працював.

Глядачі, які купили квитки на події, не змогли надрукувати свої бронювання під час наявності неполадки. Відновлення систем, за словами організаторів, тривало майже 15 годин, однак атака не вплинула на хід церемонії відкриття чи змагання.