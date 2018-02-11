Новий BMW X3 – місія здійсненна. Львів’ян запрошують на тест-драйв

Абсолютно новий BMW X3 – місія здійсненна. Довгоочікувана новинка вже з’явилася у Львові. Компанія «Арія Моторс» оголосила відкритим тест-драйв BMW X3 нового покоління, тож випробувати новий автомобіль може кожен охочий. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі «Арія Моторс».

Коли ми обираємо автомобіль для себе, він має відповідати нашим вимогам та очікуванням. Сьогодні це не лише характеристики двигуна, економічність чи величина. Обираючи авто, ми вибираємо собі своєрідного супутника життя на певний час, а, отже, до вибору підходимо з широким спектром вимог.

За даними дилера, новий BMW X3 – це символ безмежних можливостей і втілення нестримної потужності та свободи.

Поглянувши на абсолютно новий ексцентричний BMW X3 третього покоління, побачимо у ньому золоту середину – величини та досконалого дизайну, потужного позашляховика та водночас спортивного характеру, в гармонійному поєднанні з фірмовою преміальністю бренду BMW.

З’явившись для огляду новий BMW X3 2018 модельного року, став ще більшим за свого попередника. Набувши значного приросту в розмірах, він отримав більш сучасні та збалансовані пропорції, при цьому залишився лідером аеродинамічних показників серед конкурентів свого класу.

Повністю новий BMW X3 2018 модельного року (G01) набув власної індивідуальності та харизми. Привертаючи погляд, фірмова решітка радіатора стала більшою, що підкреслило ґрунтовність передньої частини авто. Повністю світлодіодні задні ліхтарі нової тривимірної форми збільшують візуальну ширину та додають йому спортивності. Ще одним цікавим рішенням у зовнішньому дизайні стала поява в новому поколінні BMW X3 Air Breather («зябри» в крилі – ред.), що надає йому грандіозності та монументальності.

Варто також згадати про добре знайому усім автолюбителям BMW систему xDrive, яка розподіляє 100% обертового моменту на вісь, щоб оптимізувати тягу і забезпечити відмінні динамічні характеристики та безпеку автомобіля.

Водночас у новинці значно більша кількість опцій в базовій комплектації та на вибір покупця, нова серія двигунів, не дозволять забути, що ви перебуваєте в автомобілі преміум-класу із спортивною динамічністю та чіткістю керування. Водночас, додаткові версії внутрішнього дизайну дозволяють зробити ваше авто ще більш індивідуальним.

Новий BMW X3 заново визначає стандарти в своєму класі і дає зрозуміти: є велика різниця в тому, як доїхати до місця призначення. З BMW X3 нового покоління вам неодмінно захочеться обирати довший шлях.

Найбільший панорамний дах, ключ з дисплеєм, вікна з покращеною шумоізоляцією, шторки для задніх пасажирів, вентиляція сидінь, іонізатор повітря з функцією Ambient Air, гальванічне оздоблення елементів керування, управління жестами, BMW Individual, розширена обшивка салону зі шкір Merino та багато іншого ви можете побачити й випробувати безпосередньо на собі.

Із новинкою можна познайомитися в автосалоні «Арія Моторс», що у Львові на вул. Городоцькій, 306. Записатися на тест-драйв можна за тел: (032) 23 23 500.

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