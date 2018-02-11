Минула доба у зоні АТО обійшлася без втрат

Унаслідок ворожих обстрілів минулої доби не постраждав жоден військовослужбовець сил АТО. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі АТО.

Як наголошується, російсько-окупаційні військ продовжували обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України: особливу активність агресор виявляв у темний час доби.

На Луганському напрямку, у вечірній час, противник кілька годин, з невеликими перервами, вів вогонь з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Кримське. Міномети такого ж калібру, а також озброєння БМП, гранатомети та кулемети окупанти декілька разів застосували поблизу Світлодарська. З гранатометів і стрілецької зброї були обстріляні наші оборонці неподалік Новоолександрівки.

На Донецькому напрямку ворог, з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів, вів вогонь по позиціях українських захисників поблизу Талаківки.

Загалом, минулої доби, зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.