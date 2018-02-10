Українських заробітчан у Польщі визнали впливовішими за Дуду

Українці зайняли друге місце в рейтингу “50 найбільш впливових людей польської економіки” за версією популярного видання Dziennik Gazeta Prawna, розташувавшись між прем’єром Матеушом Моравецьким та президентом Анджеєм Дудою. Про це повідомляє Укрінформ.

У виданні пояснили друге місце українців тим, що польська економіка розвивається і потребує робочих рук, а найбільше трудових мігрантів у Польщі – з України, і їх кількість постійно зростає.

“Українці — колективний герой польської економіки, чи принаймні важливий і світлий пункт на нашому ринку праці”, – пояснюють автори рейтингу.

Як зазначається, українців стало більше в польській економіці, і не лише у сільському господарстві чи садівництві, після російської агресії у Криму і на Донбасі. Газета звертає увагу, що торік польські працедавці подали 1,7 млн заяв про намір працевлаштувати громадян України, що на третину більше, ніж в 2016 році, а з 2014 року це зростання сягнуло 350%. Газета підкреслює, що ця цифра не є тотожною до кількості працевлаштованих українців (яких є менше), але динаміка зростання “вражає”.

“Міграційна хвиля зі Сходу, окрім латання дефіциту робочої сили, позитивно впливає на систему соціального страхування завдяки внескам, які роблять іммігранти. Станом на кінець вересня 2017 року 308 тис. українців були застраховані в ZUS (Управління соцстраху Польщі — ред.), а їх кількість упродовж року зросла приблизно на 130 тис.”,- підкреслює Dziennik Gazeta Prawna.

Видання також звертає увагу, що зростання ролі українців на польському ринку особливо важливо у контексті демографічних викликів для Польщі. Як підкреслює часопис, за даними ООН, Польща є однією з країн, де спостерігається скорочення населення найшвидшими темпами, а суспільство незабаром буде одним з найстаріших. У цьому контексті мігранти зі сходу допомагають гальмувати демографічну проблему для Польщі.

“Однак, проблему це не вирішує, оскільки Україна старіє і стає безлюдною ще швидше, ніж Польща. Ми також не можемо розраховувати, що нові працівники залишаться в Польщі на постійно”, – підкреслює польська газета.

Вона констатує, що польська держава усе ще не має цілісної міграційної політики й ідей, яким чином дозволити українцям, білорусам та іншим “пустити коріння в Польщі”.

“Як тільки для них відкриються кордони багатших країн Західної Європи, то магніт вищих зарплат може потягнути їх за Одер”, – резюмує польське видання.

За різними оцінками, в Польщі на сьогодні може перебувати приблизно один мільйон трудових мігрантів з України.