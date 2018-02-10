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У Львові зіткнулися ЗІЛ та «БМВ»

Дарина Смеречанська

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Учора, 9 лютого, у Львові зіткнулися ЗІЛ та «БМВ»: внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримав пасажир легковика. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 21.30 на вулиці Нагірній у Львові.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення автомобіля ЗІЛ, яким керував 27-річний житель Яворівського району, та автомобіля «БМВ 814» під керуванням 30-річного мешканця Жовківського району.

Внаслідок автопригоди пасажир «БМВ», 26-річний мешканець Жовківського району, отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги він повернувся додому.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

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