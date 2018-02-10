ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові правоохоронці затримали водія снігоприбиральної техніки, який був «під градусом»

Дарина Смеречанська

|

На проспекті Червоної Калини патрульні впіймали п’яного водія снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, в ніч на 10 лютого патрульні отримали виклик через лінію 102 від небайдужих громадян про нетверезого водія на проспекті Червоної Калини. Очевидці повідомили, що снігоприбиральною технікою керує чоловік напідпитку. Інспектори приїхавши на місце вказане заявниками, побачили як трактор розчищає сніг.

зупинили і під час спілкування із водієм побачили ознаки алкогольного сп’яніння. 50-річному чоловікові запропонували пройти перевірку на драгері або в медичному закладі. Водій погодився пройти обстеження на місці. Результат драгера – 2,15 проміле. На чоловіка склали протокол за нетверезе кермування транспортним засобом. Дякуємо громадянам, які не пройшли повз, а проявили свідому позицію. Загалом, цієї ночі патрульні поліцейські Львівської області склали 10 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами напідпитку.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...