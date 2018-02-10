У Львові правоохоронці затримали водія снігоприбиральної техніки, який був «під градусом»

На проспекті Червоної Калини патрульні впіймали п’яного водія снігоприбиральної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Так, в ніч на 10 лютого патрульні отримали виклик через лінію 102 від небайдужих громадян про нетверезого водія на проспекті Червоної Калини. Очевидці повідомили, що снігоприбиральною технікою керує чоловік напідпитку. Інспектори приїхавши на місце вказане заявниками, побачили як трактор розчищає сніг.

зупинили і під час спілкування із водієм побачили ознаки алкогольного сп’яніння. 50-річному чоловікові запропонували пройти перевірку на драгері або в медичному закладі. Водій погодився пройти обстеження на місці. Результат драгера – 2,15 проміле. На чоловіка склали протокол за нетверезе кермування транспортним засобом. Дякуємо громадянам, які не пройшли повз, а проявили свідому позицію. Загалом, цієї ночі патрульні поліцейські Львівської області склали 10 протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами напідпитку.