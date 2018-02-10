У Дрогобичі відбудеться благодійний бал: збиратимуть кошти на апарат штучного дихання

У Дрогобичі 15 лютого відбудеться перший благодійний бал «Щастя усім — дай Бог», виручені кошти з якого будуть спрямовані на придбання апарату штучного дихання у Дрогобицьку міську центральну лікарню №1. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Дрогобицької міськради.

Благодійний бал відбудеться у святковій атмосфері затишного відпочинкового комплексу «Сімейний маєток Сташека». Серед гостей — шановані люди Дрогобича, представники владних структур, бізнесу, культурної еліти. З розважальною програмою гостей вітатимуть відомі актори українського театру та кіно, знані співаки.

Серед учасників балу: гурт «Мері», рок-гурт «Цвіт Кульбаби», Каріна Плай, Слава Сінчук, В’ячеслав Соломко, колектив Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича та багато інших.

Однією з найпочесніших гостей балу є знаменита співачка, народна артистка України Ніна Матвієнко.

Під час заходу лунатимуть найкращі вокальні шлягери минулих часів, щемливі романси й популярні пісні, а також чудові інструментальні мелодії у виконанні живого оркестру.

Також у програмі передбачений благодійний аукціон.

Взяти участь у заході та, внісши благодійний внесок, долучитися до благородної мети — придбання апарату штучного дихання для дрогобицької лікарні, може кожен охочий.

За більш детальною інформацію щодо події можна звернутися до організатора благодійного балу — Леся Татарська.