30 км жаху або яма на ямі. Мешканці Дрогобиччини перекрили дорогу

Місцеві мешканці перекрили дорогу на Дрогобиччині: вони незадоволені станом дороги Дрогобич-Самбір. Про це повідомляють активісти «Варти 1».

Як зазначають активісти, сьогодні об 11.00 у Дрогобицькому районі на трасі Дрогобич – Самбір в селі Брониця люди перекрили дорогу.

Своєю чергою Zaxid.net інформує, що люди вийшли на пікет через незадовільний стан 30-кілометрової ділянки дороги Нижанковичі-Стрий між містами Дрогобич та Самбір,

За інформацією правоохоронців, дорога Нижанковичі-Стрий – незаблокована, близько десяти молодих людей перекрили під’їзну дорогу до сміттєзвалища.

Вона є реакцією місцевих мешканців на те, що з 5 лютого через незадовільний стан дороги на ділянці між Дрогобичем та Самбором, а саме повсюдні ями на ній, перестали здійснювати маршрутні перевезення пасажирів.

Проте у п’ятницю, 9 лютого, маршрутні перевезення відновили, повідомив голова Дрогобицької райдержадміністрації Володимир Шутко.

«Було проведене грейдерування дороги, і у п’ятницю маршрутки уже почали їздити», – сказав Володимир Шутко.

Він запевнив, що капітальний ремонт дороги розпочнеться, коли середньодобова температура сягне +10°.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що у мережу виклали відео аварійної дороги Дрогобич – Самбір.