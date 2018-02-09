ОСТАННІ НОВИНИ

Жителів Львівщини запрошують долучитись до висадки дерев у «Саду героїв»

Олександр Косик

|

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації запрошує мешканців Львівщини долучитися до акції «Посади «Сад героїв». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

У межах акції патріотичні організації Львівщини висадять дерева у  місті Стрий в пам’ять про героїв, які загинули та боролись за Україну.

Ініціативу про висаджування дерев героїв передадуть в інші райони області. Акцію організовує громадська організація «Молодь Стрийщини».

Висаджування дерев відбудеться 14 березня 2018 року у Стрию та триватиме місяць.

Кожен зможе долучитися до акції, висадивши дерева героїв біля державних установ, шкіл, де навчались герої, алей та скверів у Львівській області.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...