Жителів Львівщини запрошують долучитись до висадки дерев у «Саду героїв»

Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації запрошує мешканців Львівщини долучитися до акції «Посади «Сад героїв». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

У межах акції патріотичні організації Львівщини висадять дерева у місті Стрий в пам’ять про героїв, які загинули та боролись за Україну.

Ініціативу про висаджування дерев героїв передадуть в інші райони області. Акцію організовує громадська організація «Молодь Стрийщини».

Висаджування дерев відбудеться 14 березня 2018 року у Стрию та триватиме місяць.

Кожен зможе долучитися до акції, висадивши дерева героїв біля державних установ, шкіл, де навчались герої, алей та скверів у Львівській області.