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Як на Львівщині тренуються резервісти Збройних Сил

Дарина Смеречанська

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Понад півтисячі резервістів оперативного резерву другої черги з Буського, Бродівського, Сокальського, Сколівського, Стрийського районів та міста Червоноград проходять плановий вишкіл на базі однієї з військових частин на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному МОУ.

 

Начальник управління територіальної оборони управління оперативного командування «Захід» полковник Володимир Василюк зазначив, що у програмі зборів з особовим складом загонів територіальної оборони – заняття із тактичної медицини, вогневої, інженерної та тактичної підготовки, практичні стрільби та ознайомлення із новими зразками бойової техніки та озброєння, які зараз  надходять у війська.

Молодший сержант Юрій Толерянський брав участь в антитерористичній операції у 2014-16 роках. Сьогодні він – боєць-резервіст підрозділу територіальної оборони. Юрій розповідає, що такі заняття проводяться вже не вперше.

«Для того, щоби не втратити навичок та рефлексів, здобутих у бойових умовах ми повторюємо їх тут, на полігоні. Зокрема, сьогодні виконали вправи стрільб з різних видів піхотного озброєння. Загалом, дуже корисні навчання, які потрібно проводити постійно», – підкреслив Юрій Толерянський.

Полковник Володимир Василюк зазначив, що усі заняття організовані із урахуванням того, що до них залучені перевірені боями військовослужбовці резерву. Акценти робляться на практичній складовій. Зокрема, практичні стрільби виконувались не лише з автомата Калишникова, але й з АГС, РПГ та кулемета.

«Щодо резервістів, то одразу видно, що вони виконують завдання впевнено та з великим задоволенням», – підкреслив офіцер.

Загалом, до кінця лютого такі ж заняття відбудуться у інших районах Львівської області.

Фото: регіональний медіа-центр МОУ

 

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