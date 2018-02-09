Від дифтерії вакциновано лише 50% українців, - Супрун

На сьогодні в Україні всього 50% населення вакциновано від дифтерії. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, передає «112 канал».

Цей показник необхідно підвищувати, впевнена в. о. глави МОЗ. “Зараз є десь 50% вакцинованих від дифтерії, і нам потрібно це підсилити. Є вакцини в наших поліклініках, у наших педіатрів, у сімейних лікарів, можна вакцинуватися”, – заявила Супрун. Вакцинуватися мають не тільки діти. Починаючи з 16 років дорослі мають кожні 10 років робити щеплення від дифтерії та правця. З огляду на це міністерство проводить роботу серед дорослих, мотивуючи їх вакцинуватися. “Для них закуплено вакцини за державною програмою. Є достатньо вакцин і для дітей, і для дорослих”, – заявила Супрун.

Що стосується співпраці зі США з питання вакцин, то йдеться про закупівлю препаратів. Завдяки співпраці МОЗ з міжнародними організаціями, зокрема з ЮНІСЕФ, вдалося заощадити частину коштів. Зазвичай у випадках, коли звільняються ресурси, міністерство спрямовує їх на закупівлю додаткових вакцин, пояснила Супрун. Цього року буде придбано додаткові вакцини від кору (потрібно 900 тис. доз для планових вакцинацій), а крім цього, в Україні велика кількість дітей, яких не було щеплено протягом останніх 10 років.

Також, розповіла Супрун, ведуться переговори зі США, і є можливість отримання частини вакцин у рамках гуманітарної допомоги від американських військовиків. У МОЗ сподіваються, що це дозволить отримати додаткові вакцини для дорослих.