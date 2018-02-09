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У справах Майдану покарання відбуває одна людина, - ГПУ

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У так званих справах Майдану покарання відбуває одна людина. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає Радіо Свобода.

 

За його словами, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру.

«На сьогодні за результатами розслідування й розгляду маємо 50 вироків. Тільки дві особи отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина. 412 особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають у суді», – зазначив Горбатюк.

Це не той результат, якого очікує суспільство, однак проведена «велика робота» для доведення злочинів, яка ще не закінчена, каже Горбатюк.

«Практично кожного тижня у нас чи повідомляється про підозри, чи завершується розслідування, чи направляються обвинувальні акти до суду. Процес встановлення істини триває», – сказав він.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».
За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.

Оболонський райсуд наприкінці червня 2017 року почав заочний розгляд справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича. Справа щодо подій на Євромайдані розслідується як окреме провадження.

Екс-президент України, який втік до Росії після розстрілів на Майдані, звинувачення відкидає.

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