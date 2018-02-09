У Львівській ОДА шукають начальника управління капбудівництва

Оголошено конкурс на зайняття вакантної посади начальника управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Серед кваліфікаційних вимог: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, надається перевага кандидатам з освітою у галузі знань «Архітектура та будівництво» досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, (зі змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 року за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції)

Термін подання документів: до 18.00 год. 28 лютого 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу 2 березня 2018 року о 10 год. 00 хв., м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.

Контактна особа: Гаврилюк Ірина Орестівна, тел.: 0322 999 112, e-mail: i.havrylyuk@loda.gov.ua.