У львівське «Вікно життя» підкинули немовля

Сьогодні, 9 лютого, у «Вікно життя», що розташоване на території Львівської міської дитячої клінічної лікарні (вул. Орлика,4), підкинули немовля.

Інформацію про цю подію опублікував в Facebook керівник «Варти-1» та працівник поліції Ігор Зінкевич. За його даними, зараз дитина перебуває у лікарні і її здоров’ю нічого не загрожує.

У міській дитячій лікарні Львівському порталу підтвердили інформацію про підкинуту новонароджену дитину і зазначили, що маля там з’явилось о 16.45 год.

Як поінформували у прес-службі мерії, стан дівчинки задовільний, проте є переохолодження, і зараз лікарі її обстежують та надають необхідну допомогу. На місце події викликали відповідні служби для складення акту про покинення дитини.

Зі слів головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні Дмитра Квіта, це вже другий випадок залишення немовляти у «Вікні життя» за час його функціонування. Вперше тут залишили хлопчика на свято Миколая – 19 грудня 2017 року. Зараз хлопчик переведений в будинок дитини.

«Вже маємо другий випадок, коли дитину залишають у «Вікні життя». Те, що ми створили це вікно, це є черговим кроком до формування у суспільстві поваги до людського життя, щоб дітей не викидали, а давали їм шанс на життя. І тепер маємо два врятовані життя», – зазначив Дмитро Квіт.

Нагадаємо, до 2015 року у Львові функціонувало два «Вікна життя»: у шпиталі ім. митрополита Андрея Шептицького на вул. Озаркевича, 4 та у Львівському перинатальному центрі, що на вул. Вашингтона, 6. Потім їх закрили через низьку ефективність. У березні 2017 року у Львові з’явилось «Вікно життя» у міській дитячій лікарні, що на вул. Орлика,4.