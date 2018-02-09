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У Червонограді затримали серійного злодія

Олександр Косик

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В Червонограді затримали зловмисника, причетного до скоєння низки крадіжок. Чоловікові вже оголошено про підозру у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За скоєння крадіжок продуктів харчування у магазинах міста працівники Червоноградського відділу поліції затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України раніше судимого 26-річного місцевого мешканця.

Йому оголошено про підозру за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування та перевірка щодо причетності зловмисника до вчинення інших майнових злочинів.

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