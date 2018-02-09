Торік українці найбільше їхали до Польщі та Росії

Минулого року закордон виїжджало 26 437 413 українців. Найчастіше громадяни їхали до Польщі, Росії, Угорщини. Про це інформує Державна служба статистики України.
Зокрема, 97 271 виїздило з метою службової поїздки, 120 887 – організованого туризму, 26 219 255 – приватної поїздки.
Найбільше українці їхали у Польщу – 9 990 978 громадян, Росію – 4 376 423 громадян, Угорщину – 3 118 758 громадян.
Водночас, 1 186 466 співвітчизників відвідало Білорусь, Туреччину – 1 185 051, Молдову – 1 680 353, Румунію – 1 045 424, Словаччину – 854 657 , Єгипет – 733 597.
Дарина Смеречанська