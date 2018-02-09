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Торік українці найбільше їхали до Польщі та Росії

Дарина Смеречанська

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Минулого року закордон виїжджало 26 437 413 українців. Найчастіше громадяни їхали до Польщі, Росії, Угорщини. Про це інформує Державна служба статистики України.

 

Зокрема, 97 271 виїздило з метою службової поїздки, 120 887 – організованого туризму, 26 219 255 – приватної поїздки.

Найбільше українці їхали у Польщу – 9 990 978 громадян, Росію – 4 376 423 громадян, Угорщину – 3 118 758 громадян.

Водночас, 1 186 466 співвітчизників відвідало Білорусь, Туреччину – 1 185 051, Молдову – 1 680 353, Румунію – 1 045 424, Словаччину – 854 657 , Єгипет – 733 597.

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