Ще п’ять львівських шкіл тимчасово припиняють навчання. Всього - 21

Враховуючи клопотання адміністрацій навчальних закладів, з понеділка, 12 лютого до середи, 14 лютого (включно) навчання призупинено у: Класичній гімназії, школі №1, СЗШ №93, 52 та у «Школі радості». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на зараз у 21-му навчальному закладі міста призупинено навчання, у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі.

Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, виходять на навчання: СЗШ №48, СЗШ № 55, ЛСШ «Надія», НВК ім. В. Стуса, СЗШ І ст. «Джерельце», СЗШ №70, СЗШ №24 ім. М. Конопницької (початкова школа), СЗШ №7, ЛНВК «Школи І ст. – гімназії», СЗШ №78, АШ «Тривіта», СЗШ №21, СЗШ №8 (початкова школа).

У вівторок, 13 лютого, виходить на навчання СЗШ №87.

У середу, 14 лютого, виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» №35.

У четвер, 15 лютого, виходить на навчання СЗШ «Лідер».