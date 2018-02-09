ОСТАННІ НОВИНИ

Ще п’ять львівських шкіл тимчасово припиняють навчання. Всього - 21

Соломія Григор'єва

|

Враховуючи клопотання адміністрацій  навчальних закладів, з понеділка, 12 лютого до середи, 14 лютого (включно) навчання призупинено у: Класичній гімназії, школі №1, СЗШ №93, 52 та у «Школі радості». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на зараз у 21-му навчальному закладі міста призупинено навчання, у зв’язку з відсутністю понад 30% школярів у навчальному закладі.

Нагадаємо, у понеділок, 12 лютого, виходять на навчання: СЗШ №48, СЗШ № 55, ЛСШ «Надія», НВК ім. В. Стуса, СЗШ І ст. «Джерельце», СЗШ №70, СЗШ №24 ім. М. Конопницької (початкова школа), СЗШ №7, ЛНВК «Школи І ст. – гімназії», СЗШ №78, АШ «Тривіта», СЗШ №21, СЗШ №8 (початкова школа).

У вівторок, 13 лютого, виходить на навчання СЗШ №87.

У середу, 14 лютого, виходить на навчання школа східних мов та бойових мистецтв «Будокан» №35.

У четвер, 15 лютого, виходить на навчання СЗШ «Лідер».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...