Освітня реформа: все, що потрібно знати про підвищення кваліфікації вчителів початкової школи

1 вересня 2018 року всі першокласники України прийдуть у Нову українську школу та навчатимуться за новим Державним стандартом початкової освіти. Ключовими особами реформи середньої освіти є вчителі, які мають реалізувати зміни – кожен у власному класі. Аби підтримати педагогів на цьому шляху, Міністерство освіти і науки України почало масштабне підвищення кваліфікації вчителів – всі, хто навчатиме першачків з 1 вересня цього року, мають пройти перенавчання. Пропонуємо вам відповіді на основні питання щодо підвищення кваліфікації – хто? що? коли? як? його проходитиме.

Підвищення кваліфікації для вчителів, що братимуть перший клас у 2018 році

У початковій школі з 1 до 4 класу в дітей є основний вчитель (раніше їх називали класоводами). Наступного року 1 клас візьмуть 22 тис вчителів початкових класів. Саме вони навчатимуть першачків більшості предметів і саме для них підвищення кваліфікації починається вже зараз. Наказом МОН затверджена типова програма підвищення кваліфікації цих вчителів, що складається з дистанційного онлайн-курсу на порталі EdEra та трьох очних сесій в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, в межах яких спеціально підготовлені тренери закріплюватимуть знання педагогів на практиці.

Календар підвищення кваліфікації для цієї групи вчителів має такий вигляд:

З 1 лютого 2018 року та до кінця травня 2018 року – триватиме активна фаза навчання в межах дистанційного курсу на порталі EdEra (https://ed-era.com/nus). Це означає, що протягом цього часу на онлайн платформі для проходження відкриватимуться нові модулі, з якими може ознайомитися педагог. З 1 лютого було викладено 2 модулі – «Загальний огляд» та «Організація класу». 26 лютого відкриється модуль «Інтегроване навчання», 1 квітня – «Методики викладання в 1 класі», 20 квітня – «Нейропсихологія», а 7 травня – «Інклюзивна освіта».

Реєстрація для проходження цього курсу не закінчиться ніколи, курс завжди залишатиметься відкритим та безкоштовним. Курс доступний 24/7, тому кожен педагог може проходити його у власному темпі та в зручному форматі. Вчителям, що братимуть перший клас у 2018 році, бажано пройти цей курс до кінця травня чи середини червня 2018 року, адже очні сесії та тренінги, які проходитимуть педагоги, будуть тематично прив’язані до онлайн-курсу. Тож попередня підготовка значно полегшить роботу з тренерами. Курс доступний абсолютно для кожного, не лише вчителі, а всі охочі можуть пройти його. Зареєструватись для онлайн-навчання та дізнатись більше про курс можна за посиланням: https://ed-era.com/nus.

З 15 лютого до 6 березня 2018 року – на базі Інститутів післядипломної педагогічної освіти проходитиме перша настановча сесія для вчителів. Вона триватиме 2 дні.

У березні-квітні 2018 року – педагоги пройдуть другу очну сесію, що триватиме 3 дні.

У травні-червні 2018 року – заплановано проведення фінальної та найдовшої третьої очної сесії для вчителів, що триватиме 5 днів.

Для того, щоб дізнатись графік проведення очних сесій у своїй області, педагог має звернутись до обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти.

Для вчителів Музики та Фізкультури, що навчатимуть першокласників у 2018 році, також рекомендовано пройти дистанційний онлайн-курс на порталі EdEra. Однак вони не займатимуться з тренерами в межах очних сесії, й для допуску до навчання першокласників наявність сертифікату про проходження онлайн-курсу для цих вчителів не є обов’язковим.

Підвищення кваліфікації для вчителів іноземних мов, що також навчатимуть першокласників у 2018-2019 навчальному році

Учителі іноземних мов проходитимуть окреме обов’язкове навчання, що буде організовано за сприяння Британської Ради, Goethe-Institut і Посольства Франції в Україні. Загалом бюджет забезпечує викладання в школі чотирьох іноземних мов – англійської, німецької, французької та іспанської. Саме вчителі, що навчатимуть першокласників цим мовам, пройдуть обов’язкове навчання. Загалом йдеться про понад 19 тис педагогів.

Для вчителів Англійської мови

Педагогів, що навчатимуть першокласників у 2018 році англійській мові, найбільше – 17 тис. 524 особи. Підготовку тренерів організували Британська Рада спільно з Кембриджським Університетом. Навчання проходитиме протягом трьох місяців – березня, квітня та травня.

Підготовка відбуватиметься в очно дистанційному форматі – вчителі, які пройдуть 3-денне очне навчання, отримають доступ до онлайн-платформи, створеної спільно Британською Радою і Кембриджським Університетом.

На цій платформі вчителів мають забезпечити не лише теоретичним і практичним матеріалом щодо методик викладання, але й безпосередньо матеріалами для навчання – іграми, відео, завданнями, які можна буде використовувати на уроках.

Щоб зареєструватися на курс, вчителю потрібно звернутись до методиста в обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти регіону, де знаходиться його школа.

Для вчителів Німецької мови

Загалом цього року мають пройти підвищення кваліфікації 1 тис 325 учителів німецької мови. У підготовці тренерів та програми підвищення кваліфікації для них допомагав Goethe-Institut.

Для навчання вчителів НУШ використовуватимуть програму «DLL – Вчимося навчати німецької». Навчання вчителів розраховане на 12 тижнів: спочатку очне навчання протягом 2-3 днів, потім – дистанційний курс і на завершення – ще один очний методико-дидактичний семінар. Загалом навчання триватиме 80 академічних годин.

У межах дистанційного модуля вчителі в групах працюватимуть над практичним дослідженням – проектом. Потім кожен учасник має провести цей проект на власному занятті наприкінці курсу та оцінити його успішність з групою і тьютором.

Вчителям, яким потрібно актуалізувати або покращити знання мови, пропонується пройти 10-тижневий курс «Німецька для вчителів онлайн», на якому також приділятимуть увагу методико-дидактичній компетентності.

Щоб зареєструватися на курс, вчителю потрібно звернутись до методиста в обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти регіону, де розташована його школа.

Для вчителів Французької мови

Загалом пройти перепідготовку в 2018 році мають 302 учителі французької мови. У реалізації їхнього навчання МОН допомагає Посольство Франції в Україні.

Вчителям пропонують пройти підготовку за програмою PRO FLE, розробленою Міжнародним центром педагогічних досліджень (CIEP) та Національним центром дистанційної освіти Франції (CNED).

Навчання триватиме протягом чотирьох місяців – 4 модулі по 40 годин. Кожен модуль складатиметься з 30 годин дистанційного навчання за допомогою онлайн-платформи і 10 годин – очного в Інститутах післядипломної педагогічної освіти. Заняття на онлайн-платформі, де навчатимуться педагоги, платні, але вартість повністю покриє Посольство Франції.

Щоб зареєструватися на курс, вчителю потрібно звернутись до методиста в обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти регіону, де знаходиться його школа.

Для вчителів Іспанської мови

У 2018 році іспанській мові першачків навчатимуть 32 педагоги, які також пройдуть обов’язкове навчання. Воно відбуватиметься на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти і триватиме за графіком, затвердженим ІППО.

Щоб пройти навчання, вчителю потрібно звернутись до методиста в обласному Інституті післядипломної педагогічної освіти регіону, де знаходиться його школа.

Усі вчителі, що навчатимуть першокласників у 2018-2019 н.р., матимуть можливість підвищити кваліфікацію протягом 2018 року. Навчання можна бути пройти у кілька спроб, однак у випадку, якщо вчитель не зможе успішно «подолати» курси, він не зможе навчати першачків. Винятки робитимуть для випадків, коли вчителі з об’єктивних причин не змогли пройти навчання. Тоді його можна буде здійснити ще восени.