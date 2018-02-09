Найчастіше мешканці області звертаються на гарячу лінію через транспорт та ремонт доріг

Протягом січня служба 112 опрацювала 14 430 звернень мешканців Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Із цієї кількості звернень 66 було скеровано на екстрену службу 101, 1991 звернень – на 102, 2194 звернень – на 103, 100 звернень – на 104, 10 079 звернень – на «Гарячу лінію області».

На «Гарячу лінію області» громадяни найчастіше звертались з питань транспорту, ремонту доріг, комунального господарства. Із зареєстрованих звернень за місяць 9415 заявникам надано відповіді, ще 664 звернень перебуває на розгляді.