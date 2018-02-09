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На «Арені Львів» стартував Event Industry Forum

Дарина Смеречанська

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На «Арені Львів» нині урочисто відкрили Event Industry Forum. Захід об’єднав 700 учасників представників івент-індустрії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

“Такі події вкотре доводять, що Львівщина є центром різноманітних заходів, зустрічей, форумів на найвищому рівні. Сьогодні Львівщину можна розглядати у багатьох контекстах, як територію економічного розвитку і у 2017 році вісім десятків івентів пов’язані із відкриттям нових підприємств, створенням нових робочих місць, Львівщина культурна, етнофестивалі, культурні заходи які проводять щоденно в області. Наша область туристична, у якій приємно перебувати не лише у центрі міста, але у Турківському районі поміж гір, Сколівському поміж гірськолижних курортів, Перемишлянському, Буському районах серед замкової краси і нарешті Львівщина гостинна – неймовірний галицький дух і галицька вдячність”,  – зазначив директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

Під час форуму учасники дізнались про технологічні новинки event-індустрії,  ознайомились з новими можливості маркетингу і продажів для підвищення конкурентоспроможності компанії, а також мали змогу отримати рекомендації та поради провідних експертів ринку.

Фото: ЛОДА

 

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