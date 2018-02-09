Для SMART-бібліотеки у Рясному шукають завідувача

Незабаром в Рясному на вул. Ковалика, 1, відкриється нова SMART-бібліотека. Управління культури та Централізована бібліотечна система для дітей міста Львова запрошують взяти участь в конкурсі на посаду завідувача/ки SMART-бібліотеки.

Основними напрямками діяльності якої є: організація дозвілля із потужною освітньою компонентою для дітей різних вікових категорій, промоція читання із залученням сучасних технологій, розвиток бібліотечної справи.

Надсилайте свої документи (резюме і рекомендаційний лист) на електронну адресу upr.culture@lvivcity.gov.ua

Останній термін подачі заявок – 25 лютого.