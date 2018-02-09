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Для SMART-бібліотеки у Рясному шукають завідувача

Олександр Косик

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Незабаром в Рясному на вул. Ковалика, 1, відкриється нова SMART-бібліотека. Управління культури та Централізована бібліотечна система для дітей міста Львова запрошують взяти участь в конкурсі на посаду завідувача/ки SMART-бібліотеки.

 

Основними напрямками діяльності якої є: організація дозвілля із потужною освітньою компонентою для дітей різних вікових категорій, промоція читання із залученням сучасних технологій, розвиток бібліотечної справи.

Надсилайте свої документи (резюме і рекомендаційний лист) на електронну адресу  upr.culture@lvivcity.gov.ua

Останній термін подачі заявок – 25 лютого.

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