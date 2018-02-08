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Зі Львова полетить новий арабський лоукост перевізник?

Омелян Шевчук

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В Україні може з’явитися ще один топовий арабський перевізник, який здійснюватиме польоти в Азію з регіональних українських аеропортів Львова та Харкова. Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав під час прес-зустрічі «Відкрите небо: коли літати зможе кожен?», повідомляє Укрінформ.

 

За словами Володимира Омеляна, перевізник наразі ще вивчає ринок, але у Мінінфраструктури очікують, що новий потужний гравець на ринку авіаперевезень таки з’явиться, і зможе змусити Поляків їхати до Львова щоб за вигідними тарифами літати до Азії.

«Зараз ведуться переговори з одним із топових арабських перевізників, я впевнений – вдалі. І якщо вони відкриють свої перевезення зі Львова в Азію, і з Харкова в Азію, ми побачимо багатьох поляків, які приїдуть до Львова, бо це поруч, і полетять дешево в Азію, а ще ми побачимо білорусів, які прилетять до Харкова», –  зазначив міністр.

Також Омелян заявив, що авіакомпанія Qatar Airways планує збільшити географію своїх польотів в Україні.

«Ми отримаємо новий хаб для українців і мешканців Азії, які будуть летіти в Україну, власне у Досі», – наголосив міністр.

Як повідомлялось, наприкінці січня Омелян перебував у Катарі з візитом, метою якого було залучення іноземних інвестицій в інфраструктуру України та розширення двосторонньої співпраці у сфері авіації.

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