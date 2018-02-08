ЄБРР дасть майже 25 мільйонів на електростанцію у Яворівському районі

Сьогодні, 8 лютого, за участі Прем’єр-мініста України Володимира Гройсмана відбулося підписання кредитної угоди щодо будівництва першої черги електростанції у Яворівскому районі між ТзОВ «Енергопарк – Яворів» та ЄБРР. Про це з місця події повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Підписання кредитної угоди відбулося між директором підприємства Максимом Козицьким та представником ЄБРР в Україні Шевкі Аджунером. Сума фінансування електростанції становить 24,7 мільйонів євро.

Запланована потужність електростанції 36 МВт.

За словами Шевкі Аджунера, нинішня угода підтверджує важливість та привабливість енергосектору для зовнішніх інвесторів.

«Енергетичний сектор є вкрай важливим для нас. Ми дуже раді інвестувати в цей проект після тих реформ, які пройшли з допомогою уряду та неурядових організацій. Ніщо не відбувається без чіткого політичного керівництва…», – сказав представник ЄБРР.