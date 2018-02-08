У Львові «ловці» взялися за небезпечних ромів, які грабують людей у центрі міста

Наприкінці січня у Львові створили спільноту Л.О.В.Ц.І. Її організатор – львів’янка Роксолана Лісовська запевняє, що учасники руху діють виключно в межах законодавства та завдяки своїм діям попередили багато злочинів циган, пише Леополіс.

Під час сьогоднішньої прес-конференції у Львові Роксолана Лісовська розповіла про діяльність «Ловців» та спростувала усі закиди щодо дискримінації представників циганської громади.

«Ми не утісняємо ромів, не переслідуємо їх, ми перешкоджаємо тільки тим, хто займається злочинністю. Я живу в тому районі Львова, де проживають роми (Індія – прим. ред.) і спілкуюсь з ними з дитинства. Ті роми, яких я знаю, я не бачу між ними і собою різниці – вони навчаються у наших школах, працюють тут, ці люди повністю інтегровані в життя міста. А ці роми, яким ми намагаємося перешкоджати проводити свій «бізнес» – це ті цигани, які постійно, регулярно обкрадають людей», – розповіла Роксолана Лісовська.

Спільнота Л.О.В.Ц.І у Facebook налічує понад 1000 осіб, втім, як каже Роксолана, активних учасників є не більше 30. Самі ці люди щоденно намагаються виділяти час для патрулювання міста. Вони ходять найбільш «прибутковими точками» циган – готель «Львів», пл. Ринок, ТРЦ «Форум Львів», та фіксують їх злочини. Часто вони перешкоджають спробам циган викрасти щось у людей, знімають свої та їх дії на камеру та викликають поліцію. В кращому випадку поліція доставляє злодіїв у відділок, але через прогалини у законодавстві, їх змушені відпускати. Втім, лише поява «ловців» на вулицях часто змушує циган відмовлятись від своїх намірів. Це, за словами Роксолани Лісовської, вже стало причиною кількох конфліктів зі злочинцями.

«У понеділок, 5 лютого, на двох активісток нашого руху напала зграя циган. В цей час дівчата були на прогулянці, але роми їх добре запам’ятали в лице. Їм погрожували ножем – це правда і за цим фактом є заява у поліцію. Днем пізніше, ми з активістами найшли цю групу циган та намагалися з ними поговорити. Вони звичайно втікали від нас та заховались в одному з магазинів у центрі. Ми викликали поліцію, яка спочатку намагалась з ними спілкуватись, а потім хотіла привезти в відділок для ідентифікації особи. Цигани розпочали сутичку, спочатку вдарили мене, за що одну циганку намагалась скрутити поліція. Інші цигани стали на її захист та напали на поліцію», – зазначила львів’янка.

«Ловці» кажуть, що кількість циган, які займаються грабежем, є досить великою. Частина з них приїхала з Закарпаття, частина є місцевими, однак точно ідентифікувати всіх наразі неможливо. Причому представники ромських общин, які давно проживають у Львові, за словами Роксолани, також негативно ставляться до такого промислу співвітчизників.

«Я мала розмову з деякими ромами, які негативно висловились про цих злодіїв, які своїми діями кидають тінь на їх націю, що в майбутньому може спричинити упереджене ставлення до них та їх дітей», – додала активістка.

Якогось рецепту ефективної протидії циганам-злодіям у активістів немає. Через те, що у поліції фактично зв’язані руки, патрулювання львівських вулиць залишається тим єдиним засобом, яке змусить крадіїв зупинити свою діяльність.

«Один, два дні не зможуть «заробити» на крадіжках і можливо задумуються над тим, щоб виїхати зі Львова. Поки що, нам потрібно, щоб більше людей знали про цю проблему, пильнували свої речі та були уважними», – каже активістка.

Фото із архіву