Сайт Львівської міської ради адаптують для незрячих

Сьогодні, 8 лютого, у Львівській міській раді відбулось підписання угоди щодо адаптації офіційного порталу Львівської міської для незрячих. Підписання відбулось у межах проекту, який фінансується ООН. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Проект реалізовують з метою інформування людей з інвалідністю про можливості е-врядування та електронної демократії у Львові.

«Ми працюємо над створенням спеціального веб-чекера, який аналізуватиме сайт електронної демократії на інклюзивність. Я вдячна, що ми підписали договір про співпрацю і зможемо аналізувати дані сайту Львівської міської ради, аби вони були доступними для людей з вадами зору.

Наш веб-чекер вже на завершальній стадії розробки програмістами і, я думаю, що наприкінці лютого ми вже почнемо аналізувати сайт Львівської міської ради. Веб-чекер – це спеціальний сайт, який аналізуватиме веб-сторінку і даватиме поради на заміну кодів, аби вони відповідали критеріям інклюзивності», – зазначила голова ГО «Інститут Інноваційного Врядування» Анна Мисишин.

«Я хочу подякувати нашим колегам, адже ми матимемо змогу працювати над проектом доступності ресурсів, якими оперує Львівська міська рада. Відкритість та інклюзивність для міста дуже важлива. Тому ми дуже вдячні, що ресурси міста з допомогою фонду зможуть стати ще кращими.

У нас щодня є близько 7 тис відвідувачів, тобто це один з найбільш популярних ресурсів, який є носієм офіційної інформації та інших повідомлень про те, що відбувається у місті. Наш сайт адаптований для мобільних версій і для доступу з різних ресурсів, але нам важливе те, що його проаналізують і він зможе стати ще кращим, особливо для людей з вадами зору. Це дуже важливо, оскільки всі люди сьогодні є в інтернеті і це, мабуть, одне з ключових джерел отримання інформації. Оскільки сайт Львівської міської ради – це первинне джерело оперативної офіційної стратегічної інформації, тому важливо, щоб ми були максимально відкритими.

Я думаю, якщо ми будемо впроваджувати всі рекомендації, то на сайт стане чи не першим в Україні з такою великою доступністю для людей, які мають ті чи інші вади», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Мета проекту: вирішити проблему інклюзивності веб-платформ з електронної демократії спершу у Львові та містах Львівської області, а також у всій Україні, що сприятиме залученню людей з інвалідністю до активної участі в управлінні своїми містами.

Цілі: створити веб-сайт (web checker), який аналізуватиме інклюзивність веб-сайтів відповідно до індикаторів інклюзивних веб-сайтів та пропонуватиме готове технологічне рішення для покращення цього показника. Надавати сервісні послуги та консультації щодо обслуговування веб-чекера впродовж 2018 року. Адвокувати використання веб-чекера серед органів місцевого врядування та громадських організацій міст Львівської області та опісля міст всієї України. Інформувати людей з інвалідністю про можливості е-врядування та електронної демократії у Львові та Львівській області, всіх міст України. Проект фінансується ООН.