По українських прикордонниках стріляють із території Росії

Сьогодні вдень кордон України був атакований із території Російської Федерації. Стріляли по українських прикордонниках із стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

«Сьогодні, близько 12:30 год. з району населеного пункту Ушаковка (територія Російської Федерації) було здійснено провокативний обстріл із застосуванням стрілецької зброї в напрямку підрозділів, які забезпечують охорону Державного кордону України. Військовослужбовці не постраждали. Вогонь у відповідь не відкривався», – йдеться у заяві штабу.

Обстріл із території Росії грубо порушує режим Державного кордону.

«Наголошуємо, що цей обстріл з прилеглої території грубо порушує режим Державного кордону та наражає на небезпеку життя військовослужбовців», – додали у штабі.