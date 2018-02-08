На Львівщині викрили підрядну організацію, яка привласнила чималу суму на ремонті автодороги

На Львівщині правоохоронці викрили факт розкрадання бюджетних коштів, призначених на ремонт автодороги. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, слідчі Дрогобицького відділу поліції за процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури викрили факт розкрадання бюджетних коштів, призначених для проведення капітального ремонту автодороги місцевого значення.

Як встановили правоохоронці, підрядна організація проводила роботи наприкінці минулого року. Аналіз затверджених актів показав, що завершені вони не були, хоч кошти на її рахунок були здійснені у повному обсязі. Загальна сума переплати склала майже 425 100 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За такі дії передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.