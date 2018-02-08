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На Львівщині під час ремонту дороги вкрали майже півмільйона гривень

Омелян Шевчук

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На Львівщині правоохоронці викрили факт розкрадання бюджетних коштів, призначених на ремонт автодороги. За роботи, виконані підрядником не у повному обсязі, йому було переплачено понад 425 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, підрядна організація проводила роботи наприкінці минулого року. Аналіз затверджених актів показав, що завершені вони не були, хоч кошти на її рахунок були здійснені у повному обсязі. Загальна сума переплати склала майже 425 100 гривень.

За фактом зловживання службовим становищем і розтрата майна відкрито кримінальне провадження.

За такі дії передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

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