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Львівщину знову замете снігом

Омелян Шевчук

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На Львівщині знову очікуються складні погодні умови. Впродовж доби прогнозують  значні опади снігу, а температура повітря опуститься нижче 0 градусів тож на дорогах очікується ожеледиця.

 

За даними Львівського регіонального центру гідрометеорології, в ніч на п’ятницю очікується сильний мокрий сніг та сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Так, 9 лютого, у Львові буде хмарно, часом мокрий сніг та сніг, вночі та вранці сильний. Налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 4° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

10 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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