Гройсман у Львові розповів, коли візьмуться за створення Антикорупційного суду

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту до Львова заявив про те, що у березні парламент може завершити всі процедури щодо створення Антикорупційного суду. Про це він повідомив під час брифінгу, передає Львівський портал.

«Хочу повністю підтвердити свою абсолютну підтримку щодо створення Антикорупційного суду. Я вважаю, що є всі шанси завершити всі процедури щодо голосування в парламенті включно з березня місяця. Це непросте завдання, я розумію це…», – наголосив прем’єр.

Він додав, що ця структура повинна мати високий рівень довіри в українців, а для цього має бути прозора процедура відбору суддів:

«Я і уряд повністю підтримую створення такого суду… Агітуватиму в тому числі депутатів парламенту за створення такої важливої інституції, яка буде займатися ефективною боротьбою з корупцією. Важливо не тільки його створити, а й щоб він мав високий рівень довіри. Це можливо тоді, коли процедура відбору суддів буде прозорою, зрозумілою та відкритою».