ОСТАННІ НОВИНИ

Гройсман у Львові розповів, коли візьмуться за створення Антикорупційного суду

Соломія Головіна

|

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту до Львова заявив про те, що у березні парламент може завершити всі процедури щодо створення Антикорупційного суду. Про це він повідомив під час брифінгу, передає Львівський портал.

 

«Хочу повністю підтвердити свою абсолютну підтримку щодо створення Антикорупційного суду. Я вважаю, що є всі шанси завершити всі процедури щодо голосування в парламенті включно з березня місяця. Це непросте завдання, я розумію це…», – наголосив прем’єр.

Він додав, що ця структура повинна мати високий рівень довіри в українців, а для цього має бути прозора процедура відбору суддів:

«Я і уряд повністю підтримую створення такого суду…  Агітуватиму в тому числі депутатів парламенту за створення такої важливої інституції, яка буде займатися ефективною боротьбою з корупцією. Важливо не тільки його створити, а й щоб він мав високий рівень довіри. Це можливо тоді, коли процедура відбору суддів буде прозорою, зрозумілою та відкритою».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як панди рятують українські Карпати
Катерина Родак
Як панди рятують українські Карпати

За оцінками експертів, обсяги незаконних рубок в Україні становлять від 5% до майже 50% додатково до об'єму легальної де...

Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат
Прес-служба політика
Звіт Васюника. Тверда позиція дає результат

Е-квиток, боротьба за збереження академії сухопутних військ, справа 24ї "залізної бригади", дороги. Про що звітує нардеп...

Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...