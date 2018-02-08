Гройсман каже, що цьогоріч українцям «не світить» монетизація субсидій

Для впровадження монетизації субсидій знадобиться понад рік часу. Про це сьогодні, 8 лютого, під час брифінгу у Львові заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент Львівського порталу.

Як він зауважив, із 1 січня уряд розпочав процес монетизації субсидій для виробників комунальних послуг.

«Тобто теплокомуненерго і «Нафтогаз» зараз будуть отримувати грошові кошти за надані послуги», – пояснив він.

Наступний етап, за словами прем’єра, – монетизація субсидій для громадян.

«За оцінками наших міжнародних партнерів, щоб запровадити цю монетизацію знадобиться більше ніж рік часу. Але ми розпочали цю роботу…», – наголосив Володимир Гройсман.