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Гройсман каже, що цьогоріч українцям «не світить» монетизація субсидій

Соломія Головіна

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Для впровадження монетизації субсидій знадобиться понад рік часу. Про це сьогодні, 8 лютого, під час брифінгу у Львові заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як він зауважив, із 1 січня уряд розпочав процес монетизації субсидій для виробників комунальних послуг.

«Тобто теплокомуненерго і «Нафтогаз» зараз будуть отримувати грошові кошти за надані послуги», – пояснив він.

Наступний етап, за словами прем’єра, – монетизація субсидій для громадян.

«За оцінками наших міжнародних партнерів, щоб запровадити цю монетизацію знадобиться більше ніж рік часу. Але ми розпочали цю роботу…», – наголосив Володимир Гройсман.

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