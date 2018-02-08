Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА шукає кадри

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Насамперед потребують:

Головного спеціаліста-юрисконсульта відділу фінансового забезпечення департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації;

Головного спеціаліста відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд управління дорожнього господарства (4 вакантні посади).

Кваліфікаційні вимоги:

бакалавра, молодшого бакалавра;

досвід роботи не обов’язковий;

вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

Копія паспорта громадянина України.

Письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.

Письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону

Копію (копії) документа (документів) про освіту.

Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Заповнена особова картка встановленого зразка.

Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.455 до 18:00 год. 22 лютого 2018 року. Контактний тел.: (032) 2999-367.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.