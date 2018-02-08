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Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА шукає кадри

Юлія Шпак

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Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних  посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Насамперед потребують:

  • Головного спеціаліста-юрисконсульта відділу фінансового забезпечення департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації;
  • Головного спеціаліста відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд управління дорожнього господарства (4 вакантні посади).

Кваліфікаційні вимоги:

  • бакалавра, молодшого бакалавра;
  • досвід роботи не обов’язковий;
  • вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

  • Копія паспорта громадянина України.
  • Письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.
  • Письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
  • Копію (копії) документа (документів) про освіту.
  • Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
  • Заповнена особова картка встановленого зразка.
  • Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.455 до 18:00 год. 22 лютого 2018 року. Контактний тел.: (032) 2999-367.

Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.

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