Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА шукає кадри

Департамент дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Насамперед потребують:
- Головного спеціаліста-юрисконсульта відділу фінансового забезпечення департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку облдержадміністрації;
- Головного спеціаліста відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг та штучних споруд управління дорожнього господарства (4 вакантні посади).
Кваліфікаційні вимоги:
- бакалавра, молодшого бакалавра;
- досвід роботи не обов’язковий;
- вільне володіння державною мовою.
Для участі в конкурсі слід подати такі документи:
- Копія паспорта громадянина України.
- Письмову заяву на участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби до якої додається резюме у довільній формі.
- Письмову заяву, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону
- Копію (копії) документа (документів) про освіту.
- Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.
- Заповнена особова картка встановленого зразка.
- Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).
Документи приймаються за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб.455 до 18:00 год. 22 лютого 2018 року. Контактний тел.: (032) 2999-367.
Детальнішу інформацію можна дізнатися за посиланням.
Юлія Шпак